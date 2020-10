6ix9ine de nouveau attaqué par 21 Savage !

Cette fois, le doute n'est plus permis...

Peu de choses ont fait cette année autant de bruit dans le rap US que le dernier album de 21 Savage, en collaboration avec Metro Boomin : "Savage Mode 2". Grâce à ce projet, le rappeur d'Atlanta achève une conquête déjà commencée il y a quelques années et s'est même permis d'inviter la légende Morgan Freeman pour une interlude déjà culte où il nous parle de la différence entre une balance (snitch) et un rat. Un message subliminal qu'on pensait directement destiné à 6ix9ine, même si l'artiste avait juré que non.

Mais cette fois le doute n'est plus permis. A l'occasion de son 28ème anniversaire, 21 Savage a organisé une belle fête à Atlanta le 21 Octobre dernier. Une soirée dans laquelle on a pu apercevoir Young Thug, Meek Mill, T.I., Lil Baby. A l'entrée de l'événement, bien en évidence, le rappeur avait mis en place un mannequin, avec à ses pieds un rat pris dans un piège à souris. Sur le visage du mannequin, on peut voir du sang et un rat attaché devant la bouche, avec un T-Shirt où on peut voir le personnage animé du clip de 6ix9ine, "Gooba". Plus de doute possible donc, c'est bien au rappeur arc-en-ciel que sont destinés tous ces messages sur les rats.

Une pancarte est attachée au mannequin, sur laquelle on peut lire : "Les blessures de ce rat ne guériront jamais, car quand tu balances, tu connais les règles... Tous les rats meurent lentement !". Un message qui laisse eu de place à l'interprétation, 21 Savage est bien en train de troller le jeune rappeur bavard.