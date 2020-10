Booba : Rohff continue de l'insulter !

La tension ne descend pas entre les deux rivaux.

La tension monte entre plusieurs grosses têtes du rap game en cette fin d'année 2020. Notamment entre Booba, toujours aussi agressif et le reste du game qu'il se plait à insulter régulièrement. Récemment, Kaaris et surtout Damso en ont pris pour leur grade, mais Rohff, lui, n'a pas l'air de vouloir adopter la même attitude que les autres. Rohff préfère prendre le problème de manière frontale, en répondant, avec une belle dose d'insultes et d'insolence. Alors que les deux rappeurs avaient déjà échangé quelques politesses cette semaine, Housni a décidé d'en remettre une couche pour préciser sa pensée.

Dans une story Instagram de ROH2F, on peut lire "Remercie les médias qui ont de l'empathie pour mettre ta carrière sans froc ni figure sous assistance respiratoire en relayant tes multiples clash bidons tous les jours. Tu as ringardisé le rap. C'est grâce à eux, tu dépends d'eux ! Qu'est-ce que tu deviendrais s'ils ne relayaient plus tes bouffonneries ? Sans parler des autres t'es mort tu le sais. S'ils ne gonflaient plus ta grosse tête vide. Ta mère t'a payé des études et t'as un QI de calamar, pourquoi?". Il continue comme ça pendant encore quelques lignes, faisant même référence à Yahyia, grande personnalité du 92 en disant qu'il avait fini par lâché Booba.

Il a également parodié la Une du Magazine du Monde sur lequel Booba avait posé, en changeant le titre pour "Têtu", un célèbre magazine LGBT. Si ça n'est pas comme ça qu'on va rehausser le niveau du rap, on peut dire au moins que Housni ne se cache pas et ne cherche pas à éviter la confrontation. On espère évidemment que ça débouche sur de gros albums, pour l'un et pour l'autre.