Offset rigole du buzz provoqué par les seins de Cardi B !

Offset se moque de Cardi B qui a publié par erreur une photo de sa poitrine sur Instagram.

Cardi B et Offset sont de nouveau plus complices que jamais. Preuve en est, lors d’un live Instagram, Offset s’est permis de rire de la situation très gênante dans laquelle s’est retrouvée son ancienne futur ex-femme. Cardi avait malencontreusement publié un nude en story Instagram. Et ça avait fait fureur sur la toile ! Et Offset s’en amuse toujours beaucoup…

C’est comme si les papiers de divorce n’avaient jamais été déposés à la Cour supérieure du comté de Fulton en septembre dernier. Cardi B semble revenir peu à peu sur sa décision en donnant une énième chance à son couple. C’est bien simple, depuis son anniversaire, elle ne quitte plus Offset ! Ce dernier a décidé d’être toujours là pour elle, jusqu’à lui offrir comme cadeau une Roll Royce à 330 000 dollars ! Et il faut dire que celle qui a décidé de quitter Twitter a eu besoin du soutien de son homme récemment. Il y a quelques jours, elle a posté sans faire attention une photo de ses seins dans sa story Instagram. Les réseaux sociaux se sont enflammés ! Si cette situation aurait pu énerver voire refroidir Offset, il n’en est rien. Il préfère en rire !

Les membre des Migos n’est pas du genre à se prendre la tête. Il relativise dès qu’il le peut et le prouve encore une fois. Lors d’un live Instagram qu’il a fait avec sa femme, et devant plus de 34 000 personnes, il a réagi à cette histoire. Il a apparemment trouvé cela drôle et a décidé de taquiner Cardi B. Le rappeur a commencé à chanter : "J’ai déjà vu ses nichons". La rappeuse a répondu en criant : "Stop ! Mes seins sont sortis !". Ils se sont bien trouvés ces deux-là...

Vous connaissez l’adage : mieux vaut en rire qu’en pleurer ! C’est le choix fait par ce couple aussi fou que drôle. Et ils ont bien raison !