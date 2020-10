T.I. et Busta Rhymes sont au bord du clash !

L'idée, au départ, était de faire un Verzuz...

L'idée paraissait pourtant bonne. Opposer T.I. à Busta Rhymes pour un nouveau format Verzuz. Une belle façon de débuter la saison 2 annoncée par ses créateurs, Swizz Beatz et Timbaland. Et puis, finalement, c'est parti en vrille. T.I. refusant d'être opposé à Bus-A-Bus pour une question d'âge et de génération. Le New-Yorkais l'a mal pris et on est maintenant au bord du clash...

T.I. est chaud. Il veut absolument faire un Verzuz dans les semaines qui viennent. Busta Rhymes a trouvé l'idée excellente et lui a proposé ses services pour une opposition de styles qui aurait de la gueule. Mais le "King Of South" a refusé l'offre et il a pensé faire ça propre.

"Busta Rhymes est l'un des talents les plus phénoménaux de notre temps. Son catalogue est très épais, mais je ne peux pas revenir en arrière pour le moment. Autant rappeler Melle Mel... Ou faire une opposition entre Brandy et Dionne Warwick. Je pense juste que le fossé générationnel, c'est peut-être juste un peu trop."

Autrement dit, le rappeur de Brooklyn est trop vieux. Evidemment, Busta l'a moyennement pris. Dans un live avec Fat Joe, il a dit qu'il allait "casser le c*l de T.I." si jamais le Verzuz venait à se faire.

TIP a lui aussi fait une vidéo pour redire tout le respect qu'il éprouve pour Busta Rhymes, mais le rappeur de Brooklyn est clairement vexé. Alors il a pris acte non sans souligner que le "King of South" avait peur de l'affronter et de se faire ridiculiser.

"Tu as refusé "respectueusement" cette battle. Tu parles de fossé générationnel ? C'est plutôt une façon de dire que tu ne veux pas t'asseoir dans un studio avec moi. C'est cool..."

Malgré les paroles rassurantes des uns et des autres, quelque chose nous dit que cette histoire n'est sans doute pas terminée...