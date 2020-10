A$ap Ferg revient sur l'embrouille avec A$ap Mob

Rien n'est vraiment clair quant à la position d'A$ap Ferg dans le crew A$ap Mob. En fait-il toujours partie ou pas ? Après avoir avoué lui-même qu'on avait essayé de le virer et puis fait un titre sur sa situation, il y revient encore une fois dans une interview pour Genius. Pour Ferg, personne ne pourra le mettre dehors de quelque chose qu'il a contribué à créer.

A$ap Ferg veut que ce soit très clair : il est et sera pour toujours un membre d'A$ap Mob. C'est en tout cas ce qu'a martelé le rappeur de Harlem dans une vidéo pour Genius après que les rumeurs voulaient qu'il avait été "viré" du crew new-yorkais. Il y avait déjà mis fin dans son titre "Big A$AP" dans lequel il disait : "La propagande vous fait monter pour vous faire redescendre/Comment veux-tu donner un coup de pied à un leader de ASAP ?/Je garde mon pied sur le cou de ces connards jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent."

Il a continué dans ce sens lors de son entretien à Genius, parlant de lui comme l'un des dirigeants du crew.

"Je n'ai même pas besoin de le dire. Vous ne pouvez pas me chasser de quelque chose que j'ai aidé à construire. J'ai apporté des millions et des millions de dollars et nourri des familles grâce à ma voix et à mes idées... J'apporte des capitaux à la marque. Je suis comme le charpentier. Tu ne pas viré le charpentier et t'attendre à ce que la maison ait un toit."