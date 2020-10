Nicki Minaj : elle publie la première photo de son fils sur Instagram !

La rappeuse a dévoilé le premier cliché de son fils sur ses réseaux sociaux.

La rentrée de Nicki Minaj a été plus que mouvementée. Elle a donné naissance à son premier enfant le 30 septembre dernier. Et elle vient également de fêter son premier anniversaire de mariage. A cette occasion, elle a publié sur Instagram une photo de son bébé.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Nicki Minaj est très pudique sur sa vie privée. Si cela touche à son couple ou sa famille, elle ne dit et montre rien. Exemple ? Après avoir accouché en septembre dernier, elle a été absente des réseaux sociaux pendant longtemps. Ce n’est que deux semaines après l’événement qu’on a appris le sexe de son enfant. Celle qui veut se réconcilier avec Drake a eu un garçon ! Mais encore une fois, aucune photo n’a fuité. Il a fallu patienter encore un peu…

Depuis hier, les fans de Nicki Minaj sont partagés entre bonheur et frustration. L’artiste a fêté sa première année de mariage avec Kenneth Patty. Pour marquer le coup, elle a décidé de publier un cliché de son enfant. Ca faisait longtemps qu’on désirait cette photo. Mais ne vous attendez pas à voir la tête de son bébé. Nous avons eu le droit à un petit pied uniquement. Une image qui reste tendre, et qui a fait fondre la Toile. Même si beaucoup en espéraient plus ! On vous a pourtant prévenu, Nicki est très pudique et veut protéger sa vie intime.