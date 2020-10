Drake bat le record du morceau le plus écouté de tous les temps sur Apple Music !

Le roi du streaming, c'est bien Drake...

Drake sortait le morceau "God's Plan", issu de l'album "Scorpion", en janvier 2019 et il a directement atteint la première place du Billboard Hot 100 avec ce titre. Vrai succès, le clip de "God's Plan" dans lequel il distribue de l'argent à plusieurs personnes, compte aujourd'hui plus d'un milliard de vues. La vidéo a été nommée cinq fois aux MTV Video Music Awards, notamment dans la catégorie "Video of the Year", et s'est aussi illustrée aux Grammy Awards dans les catégories "Record of the Year", "Song of the Year" et "Best Rap Song".

Ce lundi 19 octobre, le compte Chart Data a annoncé sur son compte Twitter : ""God’ Plan" est la chanson la plus streamée dans l'histoire d'Apple Music."

.@Drake's "God's Plan" is the #1 most streamed song in US Apple Music history. — chart data (@chartdata) October 20, 2020

Puis, le compte a ajouté que la deuxième place du podium était occupée par le morceau "SICKO MODE " de Travis Scott, extrait de l'album "Astraworld". Une vraie consécration, sachant que Drake est aussi en featuring sur ce titre. Drizzy est donc le roi de la plateforme de musique et continue son ascension. Il y a quelques semaines encore, il nous narguait en mangeant un plat de spaghetti sur sa certification d'un milliard de streams sur Spotify pour "In My Feelings".

Une année en or pour le rappeur de Toronto ! En mai dernier, il sortait un projet surprise, intitulé "Dark Demo Lane Tapes" et tout le monde reste pendu aux lèvres de Drizzy qui devrait bientôt sortir son album "Certified Lover Boy" accompagné d'une collaboration avec Nike dans les prochains mois. Affaire à suivre...