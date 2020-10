Nicki Minaj, Drake, Travis Scott : qui sont les rappeurs les plus suivis sur Instagram ?

Le rappeurs sont biens présents sur les réseaux !

Au fil des années, les rappeurs ont toujours su s'emparer des réseaux sociaux pour communiquer avec leurs fans ou tout simplement pour se faire connaître. De MySpace à Facebook en passant par Soundcloud ou encore Instagram, être connecté est devenu indispensable de nos jours.

La popularité des artistes se mesure donc aussi sur les réseaux sociaux et le classement des rappeurs les plus suivis sur Instagram peut paraître étonnant. La première marche du podium est occupée par Nicki Minaj, suivie par plus de 123 millions de personnes qui ne ratent pas un seul changement de coupe de cheveux, pas un seul nouvel outfit Fendi ou bien qui ont pu avoir l'exclusivité lors de l'annonce de la naissance de son premier enfant. Ensuite, on retrouve Cardi B avec environ 77 millions de followers, toujours prêts à la suivre dans ses lives Instagram et toutes les mises à jour de sa love story avec Offset. Enfin, sur la dernière marche du podium, le Canadien Drake fait le taf avec 72,3 millions de fans qui profitent de son intérieur luxueux et de ses photos souvenirs avec Lil Wayne.

Pour récolter les fans sur le réseau social, pas de très gros secret, à part rester actif pour susciter la curiosité. À la quatrième place on retrouve donc Snoop Dogg, toujours égal à lui-même, Uncle Snoop fait rire tout le monde grâce à son autodérision. La cinquième place revient à Travis Scott qui fait rêver tout le monde avec son style vestimentaire et ses voitures personnalisées.



D'autres rappeurs savent aussi très bien se servir de la plateforme et arrivent après ce top 5, dans l'ordre : Wiz Khalifa, Eminem, 50 Cent, 6ix9ine, Post Malone et Tyga.

Et vous, vous suivez qui ?