6ix9ine poursuivi pour agression sexuelle sur mineur

Le rappeur risque à nouveau gros.

Dans l'affaire 6ix9ine, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors qu'il a dû balancer ses associés du gang des Nine Trey Bloods pour ne pas finir ses jours en prison, le rappeur de Brooklyn pourrait de nouveau rapidement retourner devant les tribunaux. Une jeune femme le poursuit en effet pour une affaire d'agression sexuelle sur mineur qui date de 2015.

Mardi 20 octobre, TMZ rapporte qu'une jeune fille qui avait 13 ans au moment des faits a reconnu être celle qui a subi des sévices de la part de 6ix9ine et d'un de ses acolytes sur des vidéos datant de 2015. Près de cinq ans après les faits, elle vient de porter officiellement plainte contre le rappeur pour agression sexuelle sur enfant, abus sexuel sur enfant et détresse émotionnelle. Dans les documents qu'a pu consulter le site people, la jeune fille déclare qu'elle était sous l'influence de drogues et d'alcool au moment où les vidéos au contenu sexuellement explicites ont été enregistrées et qu'elle n'a pas eu son mot à dire quant à ce qui se passait.

Pour cette série de trois vidéos, 6ix9ine a déjà plaidé coupable en octobre 2015 et en octobre 2018 avant d'être finalement condamné à quatre ans de probation et 1000 heures de travaux d'intérêt général mais la principale plaignante ne s'était alors pas manifestée. Son témoignage change tout.

Toujours selon TMZ, les documents du procès décrivent l'agression avec sexe oral, attouchements, etc... TMZ rapporte également que l'avocat de Tekashi, Lance Lazzaro, a déclaré que le rappeur "se défendra vigoureusement pendant le procès".

En liberté depuis le mois d'août, il semble bien que Tekashi n'en ait pas terminé avec la justice...