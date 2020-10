Harcelée, Cardi B quitte Twitter

Depuis que Cardi B s'est remise avec Offset, elle essuie une offensive en règle de la part des internautes qui ne comprennent pas ce qu'elle fait. Les twittos ont aussi pris d'assaut le compte du rappeur de Migos. Alors Bradi a dit stop et a quitté Twitter en expliquant qu'elle en avait assez que les gens portent un jugement sur ses décision personnelles.

Comme souvent, c'est en live sur Instagram qu'elle a annoncé sa décision.

"Je suis tellement fatiguée par ce que les gens disent et par le fait que je sois obligé de m'expliquer continuellement... Ce n'est pas moi qui aie annoncé mon divorce, c'est un greffier qui a fait fuité l'information. Je dois aussi me battre contre les rumeurs comme quoi Offset aurait mis une fille enceinte."

Elle en a aussi marre que les internautes s'en prennent à Offset et le harcèlent littéralement.

Pour finir, elle demande à ses fans de lui "s*cer la bite" en leur rappelant "vous ne payez pas mes factures".

Cardi B tells her fans to suck her d*ck “y’all don’t pay my bills.” pic.twitter.com/ryWeW1R9Yy