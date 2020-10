Kodak Black enfin changé de prison !

Après s'être plein de torture et d'humiliations, Kodak va bien changer de prison.

Avec toute l'agitation qu'il y a eu dans le rap game US récemment (album de 21 Savage avec Morgan Freeman, fusillade de Tory Lanez, etc...) on avait presque fini par l'oublier. Pourtant, Kodak Black, un des artistes les plus talentueux de sa génération (si vous en doutez, allez écouter et traduire le morceau "Free Cool Pt. 2") continue de croupir en prison, cela malgré les différentes zones d'ombres qui entourent son procès. Il y subit apparemment un traitement inhumain, sur fond de tortures, d'humiliations et de pression de la part du personnel carcéral. Une situation qui vient de changer !

Car en effet, suite aux derniers rebondissements dans cette affaire, dans laquelle le juge a reconnu que le casier du rappeur avait été alourdi lors du procès (pour augmenter les peines), Kodak Black vient d'être transféré de sa prison initiale dans le Kentucky à une nouvelle dans l'Illinois, où on le traite apparemment beaucoup mieux. Rappelons que dans son premier pénitencier, les gardes l'ont volontairement impliqué dans des bagarres, l'ont maintenu à l'isolement en le forçant à se déféquer et s'uriner dessus. Un traitement sévère pour celui qui n'a fait que mentir sur un formulaire lors de l'achat d'une arme.

Kodak Black n'est pour autant toujours pas sorti d'affaire, puisqu'il avait écopé d'une peine de 4 ans fermes en 2019 et ne sera pas éligible à la liberté conditionnelle avant 2022.