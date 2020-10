Cardi B sous influence ?

La rappeuse répond à ceux qui la croient engagée dans une relation abusive avec Offset.

C'est un des faits d'actualité les plus commentés de la semaine : après une rupture fracassante sur les réseaux sociaux, il s'avère que Cardi B et Offset sont finalement toujours en couple... Après plusieurs rumeurs qui ont enflé depuis l'anniversaire de la rappeuse (à qui Offset a offert une Rolls Royce), c'est Cardi elle-même qui a confirmé qu'elle s'était bien remise avec le rappeur du groupe Migos. A la suite de cette annonce, internet s'est évidemment affolé en pensant qu'elle était enfermée dans une sorte de "relation abusive" avec son Offset.

La rumeur a tellement enflé que Cardi a décidé d'y répondre à travers plusieurs tweets et vidéos. Dans l'une d'elle, Cardi B s'adresse à ses followers avec son franc-parler habituel : "Les gens de Twitter me disent : "Oh mon Dieu Cardi tu es dans une relation malsaine, on doit te sauver". Et moi je leur réponds"Ok, mais est-ce que je peux b**ser avec lui aujourd'hui, parce que j'ai besoin de sexe et les gars dans mes DM me disent "Comment ça va grosse tête?". Je n'aime pas ça. J'ai 28 ans et ma tête n'est pas grosse".

Imma make this very clear .Before I was a celeb I was crazy ass Cardi B.Same bitch ya saw on TV and on IG talkin shit and doing crazy shit .Im still that a lil bit more calm now but still the same .I don’t know why ya expect something different now.This ain’t Disney. — iamcardib (@iamcardib) October 16, 2020

Elle met même un point final à la polémique avec un tweet assez clair : "Avant que je devienne célèbre, j'étais Cardi B la folle. La même meuf que vous avez vu sur Insta ou à la télé, qui disait de la m*rde et faisait n'importe quoi. Je suis un peu plus calme aujourd'hui, mais je suis toujours cette personne. Je ne sais pas pourquoi vous vous attendiez tous à autre chose de ma part. On est pas à Disney".