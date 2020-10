Booba se moque du feat entre Kalash Criminel et Damso !

Booba n'a toujours pas envie de laisser Damso tranquille visiblement...

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Booba, qui continue de clasher régulièrement ses cibles favorites : la Sexion d'Assaut et Gims, La Fouine, ou encore plus récemment Kalash Criminel et Damso. Alors que les deux rappeurs sont en ce moment très en vogue, ils ont choisi de collaborer pour le featuring "But En or", probablement présent sur le prochain projet du rappeur "cagoulé le plus connu au monde". Un nouveau morceau qui n'a pas échappée à l'oeil vigilant et moqueur du Duc de Boulogne, toujours aussi vif.

Le rappeur du 92 a partagé des montages sur les réseaux sociaux, son arme de prédilection aujourd'hui. Sur l'un des deux montages mis en ligne, on voit la tête de Damso, avec une grosse calvitie. Sur le deuxième, Booba a pris une image du clip de "But En Or", sur laquelle on voit une couronne portée à la main par un enfant. Avec, en légende : "Vous allez où avec cette couronne ? J'ai cru entendre un pic à fromage", suivi de plein d'émojis. A 43 ans, le rappeur reste donc plus taquin que jamais.

Booba s'en prend à Kalash Criminel et Damso suite à leur dernier clip pic.twitter.com/WIzq0RcFeR — Rap Français (@Rap2France) October 16, 2020

On ne sait pas s'il sera suivi par ses fans sur ce terrain là, d'autant que le morceau en question cumule déjà 1,2 million de vues en moins de deux jours, ce qui en fait un beau succès. Mais il n'a pas pu s'empêcher d'aller embêter deux de ses ennemis quand ils se réunissent, l'occasion était trop belle. On rappelle que Booba est actuellement en train de préparer un album qui pourrait bien être le dernier, en espérant que la musique sera à la hauteur de l'insolence affichée sur les réseaux !