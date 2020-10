Booba termine Romeo Elvis dans "Tout gâcher"

Le Duc ne lâche rien.

L'un des jeunes protégés du Duc au sein du 92I, Green Montana vient de sortir un feat avec son "patron", "Tout gâcher". C'est déjà un événement en soi car les apparitions de Booba ne sont pas en légion en ce moment et surtout parce que le jeune artiste fait partie des grosses attentes de l'année dans le rap français. D'ailleurs, son album "Alaska" sortira le 30 octobre prochain. Booba n'a qu'un couplet mais il en profite pour flinguer Roméo Elvis qui a été accusé d'agression sexuelle par une jeune femme il y a quelques semaines. Le rappeur belge a reconnu les faits et s'est longuement excusé dans un message posté sur les réseaux sociaux.

"J'vais qu'aux p*tes comme c'est carré/Pas d'Elvis, pas de Roméo, pas de guerre/C’est faux quand j’dis qu’on va s’attraper/Sauf si c’est pour t’niquer ta mère"

Et comme il était bien chaud, il en aussi profité pour balancer une phase sur Fanny Neguesha qui, pour mémoire, est aussi une cible du Duc depuis qu'en 2016, elle s'en était prise à Shay que Booba venait de signer auprès de lui au sein du 92I. Malgré leur "séparation", Booba n'a jamais lâché l'affaire. On le sait, quand il a trouvé un ennemi, il s'acharne sur lui. Et c'est exactement ce qu'il fait avec la jeune femme.

"T’as pas de cul, l’docteur va régler ça/J’peux t’falsifier comme Fanny Neguesha/Y’a pas de 2ème round, réveille-toi/Car ici, c’est pas du MMA"

On le voit, il lui faut de temps et peu de lyrics pour mettre le feu et rappeler que le roi du clash, c'est toujours lui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en chanson...