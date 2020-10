Nicki Minaj : le sexe de son bébé dévoilé !

On sait enfin si Nicki Minaj a eu une fille ou un garçon !

Nicki Minaj a donné naissance à son premier enfant le 30 septembre dernier. La rappeuse de 37 ans avait tenu secret l’identité et donc le sexe de son enfant… Jusqu’à aujourd’hui ! Elle a annoncé avoir accouché d’un petit garçon !

Cela fait déjà plusieurs semaines que Nicki Minaj a donné naissance à son premier enfant. Depuis, elle s’était faite très discrète sur les réseaux sociaux. On avait très peu, voire pas du tout d’informations supplémentaires sur son petit protégé. Maintenant on le sait ! Celle qui fait partie du top Billboard de l'été 2020 a accueilli un garçon. Elle n'en est que plus que fière !

Elle a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. La star de "Oh My Gawd" a publié plusieurs photos des mots de félicitations qu’elle a reçu de la part de ses amis. Une occasion pour elle de remercier Beyoncé, Kim Kardashian et Kanye West, Riccardo Tisci ou encore Winnie Harlow. Ils se sont tous donnés la peine de lui adresser leurs voeux de bonheur. En légende elle dit : "Merci à Queen B, Kim et Ye, Riccardo Tisci, Winnie et Carol et à tous ceux qui m’ont envoyé leurs vœux durant cette période. Cela signifie beaucoup pour moi. Je suis tellement reconnaissante et amoureuse de mon fils. Profondément amoureuse. Mon petit garçon préféré dans le monde entier".