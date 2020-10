Booba vs Gims : le clash continue !

Entre Booba et Gims, l'embrouille n'est pas terminée !

Booba et Gims sont loin de se réconcilier. Après les provocations incessantes du Duc envers son rival, ce dernier a décidé de répondre. Ce qui a relancé le fight…

Ces derniers temps Booba a dans son viseur Gims et sa team. Chaque sortie, info, chiffre, est analysé et critiqué par Kopp. C’est bien simple, il ne laisse rien passer ! Récemment, il a lancé les hostilités (qui étaient déjà bien entamées depuis plusieurs années), en provoquant Gims et son entourage sur son Instagram. Il s’en est pris au classement plus que honorable de Gims dans le Top singles. Il a tenu à mettre en avant le fait que son dernier single "Immortel" a perdu 81 places en une semaine. Le principal intéressé a décidé de répondre !

Celui qui a son propre documentaire sur Netflix, a affiché sur ses réseaux le classement du top 60 des morceaux diffusés à la radio et à la télévision. Une liste que Gims domine totalement avec huit de ses titres. L'artiste qui va livrer son album "Le Fléau" ajoute : "Wesh on représente 50% de part de marché de l’industrie. Malheureusement le streaming ça paye pas tant que ça, mais la radio par contre…". Il rétorque sans mentionner réellement Booba mais tout le monde a compris l'allusion.

Mais pas besoin, B2O a vu ce tacle ! Et il a répondu rapidement sur sa story. En légende il met : "Gims, ouais mais nous c’est du rap t’as capté. On va bientôt voir qui est qui. Tu frimes avec des Vitaa Slimane et Chantilly t’es sacrément culotté sale enfant d’satan”.

On le sait, Booba aime trouver du répondant en face. L'adversité le galvanise et lui permet de repartir à la charge dès qu’il en a l’occasion. Dans cette histoire, Gims n’est pas décidé à se laisser marcher dessus. Ce clash semble donc loin d’être terminé…