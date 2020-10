Cardi B : elle confirme être de nouveau avec Offset !

Cardi B et Offset sont toujours ensemble malgré le divorce en cours.

En septembre dernier, Cardi B a demandé le divorce. Elle a donc décidé de se séparer d'Offset. Mais ces derniers temps, ils sont apparus très proches. La rappeuse a confirmé les rumeurs dans une vidéo : elle s’est remise avec lui !

C’est la fin d’un interminable quiproquo entre nous tous et le couple emblématique formé par Cardi B et Offset. Après une demande de divorce de la star de "WAP" en septembre dernier, ils se seraient bel et bien réconciliés ! En même temps, nous ne sommes pas très étonnés. Il faut savoir qu'Offset était invité à l’anniversaire de Cardi cette semaine. Et il n’est pas passé inaperçu ! Il lui a offert une Rolls-Royce estimée à 330 000 euros. Plus encore, les parents de la petite Kulture sont apparus plus complices que jamais. Du twerk à foison, des bisous échangés… On aurait dit qu’ils étaient de nouveau ensemble ! Elle donne enfin de vraies réponses à ses abonnés dans une vidéo postée sur Instagram et confirme que le couple est de nouveau sur les rails.

Cardi B a donc décidé de s’exprimer enfin dans un nouveau live sur Instagram. Elle avoue qu’elle et son ex se sont remis ensemble même si rien ne confirme qu’elle ait stoppé sa demande de divorce. Elle explique la situation : “Il a commencé à me manquer… C’est difficile de ne plus parler à ton meilleur ami. Et c’est en plus difficile de plus avoir de b*te !”. Comme à son habitude Cardi fait dans la provocation et ajoute même : “J’aime les choses matérielles. Que voulez-vous que je fasse ? Ce n*gro m’offre une Rolls-Royce et je vais le snober ? Et j’avais vraiment envie d’un b*te pour mon anniversaire” ! Elle prouve encore qu’elle est la reine de la franchise, un peu trop parfois il faut l’avouer…

Mais l'auteure de "Me Gusta" sait également faire preuve de sincérité. Elle confesse : “Nous sommes typiquement deux jeunes enfoirés qui se sont mariés tôt, voilà ce que nous sommes. Nous ne sommes pas différents que vous autres qui rencontrez des p*tains de dysfonctionnements dans votre relation. C’est pareil pour nous. Sauf que nous sommes un couple public. Et je ne suis pas une attardée !”

En couple définitivement ? La réponse n’est pas encore tout à fait claire. Peut-être qu’ils ne le savent pas non plus eux aussi. Mais il est évident qu’ils s’aiment et que pour le moment ils ne se quittent plus (dans tous les sens du terme…).

Cardi B est également revenue sur la bourde qu’elle avait faite il y a deux jours en balançant un nude en story Instagram. Elle dit : "J’étais penché sur mon putain de lit, ok ? Et je disais à Offset : ‘hey, je pense que…’, quand j’ai pris cette saloperie de photo et que j’ai appuyé, et que j’ai vu que ça chargeait, et j’étais là : ‘Oh, mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu, la photo est en train de charger’. J’étais là : ‘Whoa whoa whoa whoa whoa’ ! Elle déclare avoir demander à Offset de vérifier son compte pour voir si la photo était en ligne, mais c’était trop tard. Elle ajoute : “Le temps que je fasse les manip’ et que j’efface cette merde, tout le monde et même leur mère l’avaient vue. C’était partout sur Internet”.

Ce n'est pas grave, on a tous le droit à l’erreur !