Booba s'attaque à Gims et son entourage !

B2O se lâche sur Gims et sa team sur Instagram !

Récemment, Booba a passé son temps à tacler Gims et ses proches. Et ça sur Instagram, comme à son habitude. On vous fait un résumé de ses attaques…

C’est bien connu, Booba ne lâche jamais l’affaire ! Il a décidé que ses cibles du moment allaient être Gims et son entourage. Le Duc ira donc jusqu’au bout de ses idées. Ces dernières 24h, celui qui s'offre de gros feats sur son prochain album n’a pas été épargné.

Booba a procédé par plusieurs étapes. En premier lieu, il s’en est pris au classement de Gims dans le Top singles. Il a fait un récapitulatif des différentes places dans lesquelles s’implante la star de Netflix. Il a tenu à mettre en avant le fait que son dernier single "Immortel" a perdu 81 places en une semaine. Il se trouve donc aujourd’hui à la 180ème position. Dans la légende de sa story, celui qui a lancé une nouvelle collection de vêtements écrit : “A peine 1 semaine d’exploitation et le single "Immortel" enregistre la plus grosse chute du classement. Il perd 81 places et se retrouve à la 180ème position”.





Il décide ensuite de critiquer la femme de Gims alias Demdem. Il a publié une capture d’écran du compte Instagram de cette dernière qui a décidé de bloquer Kopp. Il commente le screen en disant : “Damba l’entrepreneuse m’a bloqué elle a craqué”, avec des émojis "pleure de rire".

Kaaris, Vitaa, Slimane ou encore Dadju… Ils ont tous pris cher ! Sur ses réseaux sociaux, le membre de la Sexion d’Assaut exprimait sa joie suite aux bons résultats dans le Top singles (et en SACEM) des artistes avec lesquels il travaille et qu’il fréquente. Sauf que le Duc de Boulogne a tenu à remettre les pendules à l’heure. Il reprend le post de Gims et écrit par-dessus : “Gims ouais mais nous c’est du rap t’as capté. On va bientôt voir qui est qui. Tu frimes avec des Vitaa Slimane et Chantilly t’es sacrément culotté sale enfant d’satan”. Les proches de Gims aussi ont été la cible du rappeur.… Ils ont tous pris cher ! Sur ses réseaux sociaux,. Sauf que le Duc de Boulogne a tenu à remettre les pendules à l’heure. Il reprend le post de Gims et écrit par-dessus :

Et ce n’est pas fini ! Il a également fait un photomontage qu’il a intitulé “Starter pack incantation”. Il est assez violent ! Sur cette image, Gims est présenté comme un marabout, Demdem une femme possédée, H-Magnum un poulet et Kaaris un sacrifié. Il identifie ensuite le principal visé et confesse : “Gims on est pas signés chez Walt-Disney nous”.