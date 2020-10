6ix9ine : sa surprenante transformation physique

6ix9ine n'est plus tout à faire le même...

Depuis l'échec de son album, "Tattle Tales", 6ix9ine faisait profil bas. La seule fois où on a eu de ses nouvelles, c'est quand on a appris qu'il avait fait une overdose de médicaments pour maigrir et de café... Du coup, il semble que le rappeur de Brooklyn ne voit plus la vie en rose. La preuve, il n'a plus les cheveux colorés et arbore un look sobre pour ne pas dire banal, une hérésie chez lui....

C'est une vidéo dévoilée par un fan qui montre 6ix9ine en public pour la première fois depuis longtemps. Et là, on est presque choqué : où sont passés les couleurs ? Où est passé le fun ? Tekashi arbore des cheveux au naturel et un sweat blanc. Quelle banalité ! Il s'est même laissé pousser un début de barbe, un peu comme tout le monde finalement. Ça sent la dépression. Ou du tout moins la volonté de faire low profil, jugez plutôt...

Même sur la vidéo, il n'en rajoute pas des tonnes, restant là aussi assez sobre dans son attitude, une position qui tranche nettement avec ses dernières sorties. Aurait-il appris l'humilité avec l'échec de son album ? Toujours est-il que s'il accepte volontiers de faire une vidéo pour un fan, il n'en rajoute pas dans la surenchère et reste étonnamment calme. Ceci dit, depuis son overdose, il a peut-être aussi levé le pied sur le café, ceci expliquant peut-être cela...