Cardi B montre ses seins et enflamme Twitter !

Cardi B a publié une photo de sa poitrine sur Instagram par "inadvertance"... Les réseaux sociaux s'enflamment !

Cardi B a partagé accidentellement une photo d’elle seins nus dans sa story Instagram. Bien que l’image ne soit pas restée longtemps en ligne, beaucoup de personnes ont été en mesure de la capturer. Elles ont fait fuiter l’image sur les réseaux sociaux mettant littéralement le feu : ces derniers sont en folie !

La prochaine fois, Cardi B sera bien plus vigilante ! Celle qui explose les compteurs avec le titre "WAP" fera plus attention lorsqu’elle utilisera son compte Instagram. Ce mardi 13 octobre, elle a publié une photo de ses seins nus sur sa story. Evidemment cela n’était pas voulu du tout. Elle a sûrement fait une fausse manipulation en voulant initialement l’envoyer en message privé. On a même certaines certitudes sur le destinataire. Il y a des chances que ce soit pour son ex-futur mari Offset. Bien qu’ils soient en instance de divorce, ils sont apparus plus proches que jamais à l’anniversaire de la rappeuse. Peu importe, la petite bêtise n’est pas passée inaperçue puisqu’en un rien de temps, un nombre incalculable de captures d’écran a été fait. La photo fait le buzz sur internet !

#CardiB mistakenly leaks her nude on her IG Story pic.twitter.com/9Tb8tGOdAK — Afromixx #1 DJ Site (@afromixx) October 13, 2020

On sait que les internautes peuvent faire preuve d’une imagination débordante. Ils l’ont encore montré avec cette petite histoire. La twittosphère a fait la course au meilleur montage. Et sans mentir, ils sont vraiment forts ! A vous de juger :

Ni une ni deux, Cardi B a réagi sur ses réseaux sociaux. Elle a posté un message vocal sur twitter. Dans ce dernier elle déclare : "Je vais manger mon petit-déjeuner, puis je vais aller à une fête parce que je ne vais même pas y penser. Je ne vais pas y penser, d’accord ? Non, non. Je n’y pense pas. C’est ce que c’est. M**** ce n’est même pas la première fois. Je veux dire, j’avais l’habitude d'être une p***** de stripteaseuse donc peu importe. Ay, Dios mío".

Que l’artiste se rassure ! Elle bénéficie d’un soutien fou ! Un hashtag #BoobsOutForCardi inonde en ce moment la Toile. Le principe ? Publier une photo de ses seins nus. Cardi B valide totalement puisqu'elle passe son temps à retweeter les clichés !

Comme quoi, on s’en fiche non ? Tout le monde peut se tromper !