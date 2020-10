Cardi B : sa folle soirée d'anniversaire à Las Vegas !

Cardi B a fêté ses 28 ans comme il se doit !

Cardi B vient de célébrer ses 28 ans à Las Vegas entourée de son futur ex-mari et ses amis. Cadeau hors de prix, twerk sur Offset, ivresse assumée… La soirée a été synonyme de démesure !

Quand on fête notre anniversaire, on prévoit un petit restaurant sympa, une soirée entre amis ou même juste un repas avec la famille. Un évènement plutôt simple qui ne nous empêche pas de profiter au maximum. Mais quand on s’appelle Cardi B, ça ne se passe pas du tout comme ça. La rappeuse a choisi de célébrer ses 28 ans comme il se doit. Elle a invité tous ses proches pour une soirée dingue à Las Vegas ! Ont répondu présent : Megan Thee Stallion, Gunna, Queen Naija, Teyana Taylor mais aussi Offset, son ex. Ce dernier lui a même offert un cadeau impensable : une Rolls-Royce Cullinan à 330 000 euros !

Pendant la soirée, le couple en instance de divorce s’est totalement lâché ! A tel point qu’en ce moment même nous ne savons pas s’ils se sont remis ensemble. Cardi B a twerké à de nombreuses reprises sur son ex-mari. Des images qui ont surpris les internautes. Ces derniers sont très mitigés et ne comprennent pas trop à quoi jouent celle qui se lance dans la K-Pop avec "Bet You Wanna".

Cardi B & Offset ils nous prennent pour des cons ???? pic.twitter.com/tV5RA9HP5I — ???????????????????????? (@Kreenz6) October 11, 2020 cardi b et offset ils ont une drôle de façon de divorcer pic.twitter.com/uRhmhp9oBG — ???? (@sarah0_g) October 11, 2020

Elle s'est aussi beaucoup amusée avec ses amies...

Et on peut dire que la nuit a été bien arrosée ! La star de la soirée s’est éclatée et l’assume totalement. Elle a publié une vidéo sur son Instagram dans laquelle elle affirme avoir bien bu ! Pas besoin de le préciser, ça se voit Cardi…

Happy birthday à toi Cardi B !