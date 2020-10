Cardi B : Offset lui offre une Rolls-Royce pour son anniversaire !

Cardi B fête ses 28 ans avec Offset à Las Vegas... Qui la surprend avec une Rolls-Royce !

Malgré la procédure de divorce entamée par Cardi B en septembre dernier, Offset ne semble pas vouloir tourner la page. Il a été invité à l’anniversaire de son ancienne compagne. Son cadeau ? Une Rolls-Royce estimée à 330 000 dollars ! Rien que ça.

L’histoire d’amour entre Cardi B et Offset est une vraie télénovela ! Un coup ils s’aiment, puis se déchirent, ils décident de divorcer, mais s’embrassent en public… On ne comprend plus rien ! On vous fait un petit résumé de leur love story pour que vous soyez au point. Ils sont en couple depuis trois ans, et sont également les parents d’une petite fille appelée Kulture. Ils se sont séparés une première fois en 2018 à cause des infidélités d'Offset. Puis ils ont choisi de remettre le couvert avant que Cardi ne demande le divorce officiellement en septembre dernier. Le couple se disputait trop suite aux tromperies récurrentes du rappeur.

Depuis, Cardi assume pleinement sa nouvelle vie de célibataire, et a contrario, on a l’impression qu'Offset a plus de mal. Il a avoué qu’elle lui manquait dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Il semble un peu perdu et déboussolé sans elle. On a même le sentiment qu’il a envie de se remettre avec la reine du réseau OnlyFans. Il donne tout jusqu’à lui offrir le plus impressionnant des cadeaux d’anniversaire.

Cardi B vient de fêter ses 28 ans. A cette occasion, elle a organisé une énorme soirée à Las Vegas entourée de ses proches dont Offset. Et on peut dire que ce dernier est venu les bras chargés. Il lui a offert une Rolls-Royce Cullinan d’une valeur de 330 000 dollars ! Dinguerie absolue !