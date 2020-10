Travis Scott parle de sa paternité, et de l'importance de protéger les jeunes filles noires

Travis Scott aborde ces sujets de manière très responsable

Tout continue de sourire à Travis Scott, malgré le canular planétaire de l'annonce de sa mort, reprise sans aucune vérification par nos médias nationaux. Il provoque des ruptures de stock chez Mc Donald's avec qui il a désormais un partenariat, il est également en train de préparer son nouvel album. Mais il est surtout un papa comblé d'une petite fille de 2 ans, Stormi, dont la maman est évidemment Kylie Jenner. Cette responsabilité l'amène à se poser de nouvelles questions, notamment sur le fait d'élever une jeune fille noire aux USA avec le contexte actuel.

Cette semaine Travis Scott a abordé le sujet lors d'une émission pour Apple TV, en compagnie de DJ OG Chase B et de Bryson Tiller, avec des mots très éloquents : "Je trouve qu'il est très important de protéger nos jeunes filles noires, vous voyez ce que je veux dire ? Et d'être sûrs de leur donner la connaissance nécessaire pour qu'elles puissent prendre soin d'elles-mêmes, de savoir comment évoluer dans ce monde, comment être forte, comment ne pas avoir peur de prendre des risques pour leurs idées. Nous devons saluer chaque effort de créativité qui viennent d'elles, car plus que jamais, aujourd'hui, elles ont une vision unique et juste. Tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire, elles ont une vision pure".

Un discours étonnant mais très pertinent de la part d'un rappeur qui n'a que 29 ans, et déjà beaucoup de sagesse. On souhaite évidemment à Travis plein de bonnes choses dans sa quête pour élever sa fille, car parent reste l'un des jobs les plus durs du monde...