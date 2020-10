Kanye West ment-il sur sa fortune ?

En même temps, devenir milliardaire en aussi peu de temps, c'est un peu irréaliste...

Avec les classements Forbes qui sortent chaque année, les richesses des célébrités sont devenues des sujets de conversation comme les autres : les sportifs les plus riches de l'année, les hommes d'affaires mais aussi les musiciens les plus riches de l'année, tout ça réactualisé tous les 12 mois. Quand on s'intéresse aux rappeurs, on s'aperçoit que Jay-Z ou encore P.Diddy et Dr.Dre sont devenus extrêmement riches, même si la construction de leur empire a pris plus de 20 ans. Pour Kanye West, ça a été très rapide, entre le moment de son explosion musicale et l'annonce de son premier milliard, au point qu'on peut sérieusement questionner la véracité de cette information.

From $53 million in debt to a net worth of $5 billion in 4 years. Thank you, Jesus. I know I fall short, but I repent. I am fully in service to our Lord and Savior Jesus Christ. We are building schools of the future. Thank God for providing the increase. pic.twitter.com/BwEitkOdqD — ye (@kanyewest) October 8, 2020

Le média Business Insider a d'ailleurs mis le nez dans les comptes de Kanye, et on serait loin des estimations lancées par Yeezus lui-même, lui qui affirme être passé de 53 millions de dettes à une fortune de plus de 5 milliards. En vérité, dans un document destiné au Federal Election Committee (probablement rempli pour sa candidature aux présidentielles), le rappeur ne déclare "que" quelques centaines de millions de dollars de fortune personnelle, et 3 sociétés estimées à 50 millions chacune : Yeezy LLC, Teezy Apparel LLC et Yeezy Footwear LLC.

Il met pourtant un point d'honneur à gonfler ces chiffres et à rectifier Forbes à chaque sortie d'un classement le concernant. Avec une manière bien à lui de compter ses sous, puisqu'aucun document ne vient appuyer ces montants. On a donc deux solutions : soit Kanye West ment à ses fans, soit il ment au fisc américain (ce ne serait pas le premier) et dans les deux cas, c'est une très mauvaise idée...