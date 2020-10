Booba insulte de nouveau Damso et son équipe

Le Duc ne lâche pas Dems.

Booba est sur tous les fronts en ce moment. A tout moment, il peut mettre un taquet à Gims, Kaaris ou encore Barack Adama et Maska. Mais il semble qu'il ait quand même en travers de la gorge le succès de son ancien protégé Damso. Et qu'il en veuille particulièrement à la manageuse de l'artiste belge qu'il continue allégrement d'insulter...

Après voir déjà dénoncé l'attitude d'Anissa qui accompagne Dems dans sa carrière, Booba remet le couvert. Il semble qu'il n'arrive pas à comprendre la nouvelle attitude de l'auteur de "QALF", plus calme, plus posée. Un trait de sa personnalité qui nuit à son talent selon son ancien mentor. Et alors que Damso a désactivé son compte Twitter, le Duc n'arrive toujours pas à comprendre ce que fait le Belge et la façon dont il conduit sa carrière...

"Bah alors t'es où philosophe de mes c*uilles ? Ça y est, c'tout ce que t'avais ? Tu parles avec une @anissatv, il faut la mettre à la poubelle."

La chose que ne doit pas apprécier Booba non plus, c'est que Damso se moque royalement de ses attaques et ne lui a pas répondu une seule fois depuis qu'il a repris la parole à la sortie de "QALF". Ce qu'aime le Duc, c'est le conflit. A partir du moment, où il n'y a pas de répondant, il se lasse vite. Rappelons que c'est aussi la voie qu'ont suivi Kaaris, Gims ou encore Maska. Barack Adama s'est énervé avant de comprendre que cela ne servait à rien et que le silence était le meilleur moyen d'arrêter un conflit avec Booba. Quoi que...