Offset : "Cardi B me manque"

Offset est redevenu célibataire et sa femme lui manque déjà...

Les divorces entre deux grosses stars du Rap Game ne sont pas si fréquents que ça. Alors forcément, quand on apprenait en septembre que Cardi B (peut-être la plus grosse vendeuse du moment) et Offset divorçaient, on s'est dit que ça allait finir en grand mélodrame, avec des cris, des pleurs, comme les américains savent si bien le faire. Finalement, tout s'est passé plutôt "tranquillement" quand Cardi a décidé de se séparer (pour causes de disputes incessantes) et on assiste maintenant à un moment un peu bizarre, où les deux personnes semblent encore s,'apprécier, même si elles se sont déchirées. Offset a l'air beaucoup plus atteint que Cardi B par cette nouvelle situation.

Ce sont les internautes et la presse américaine qui l'ont noté. Dans une vidéo pour The Shade Room, sur Instagram, on voit le rappeur devant la caméra en train de demander à ses fans en quelle couleur il devrait se teindre les cheveux. Évidemment, c'est le genre de questions de style pour laquelle une épouse serait très utile. Les internautes n'ont pas manqué de remarquer que Offset a l'air un peu stressé et non naturel devant la caméra, peut-être plus réservé. Le rappeur leur a répondu en commentaires : "Oui je suis stressé, Madame WAP me manque... Appelez-la pour moi, mais en privé".

Madame WAP fait évidemment référence à Cardi B et à son dernier tube, un véritable succès aux côtés de Megan Thee Stallion. On espère que tout ira bien pour Offset, qui a vraiment l'air de n'être plus que l'ombre de lui-même...