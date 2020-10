Eminem - Nick Cannon : le clash est fini selon Royce da 5'9" !

D'après Royce da 5'9" et KXNG Crooked, le clash entre Eminem et Nick Cannon est désormais terminé.

Il y a quelques semaines, Nick Cannon faisait part à Fat Joe de son envie de mettre complètement fin au clash entre lui et Eminem, qui dure depuis plusieurs années maintenant (depuis la relation de Nick avec Mariah Carey, précisément). Il avouait en avoir déjà discuté avec Royce da 5'9", très proche d'Eminem (les deux têtes de Detroit) avec la volonté d'organiser une rencontre entre les deux hommes pour enfin mettre les choses à plat. Une rencontre qui va prochainement voir le jour.

They’re not enemies. It’s over — itsCROOK (@CrookedIntriago) October 7, 2020

Alors qu'un follower questionnait KXNG Crooked à ce sujet sur Twitter, en lui demandant ce qu'il pensait du fait que Royce ait partagé une photo de Nick sur les réseaux alors qu'il est ennemi d'Eminem, le rappeur a répondu : "Ils ne sont plus ennemis. C'est fini". Par cette simple phrase il confirme la fin du beef entre les deux. Via la photo de Royce, postée sur Instagram, on apprend également que Nick Cannon va se rendre à Detroit pour son émission "Cannon Class TV".

On préfère évidemment quand les conflits prennent fin de cette manière, surtout que rien de grave ne s'est passé entre ces hommes, au final. La relation d'Eminem et Mariah Carey était déjà finie (de manière très chaotique) depuis longtemps quand Nick s'est mis en couple avec la diva.