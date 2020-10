Tory Lanez promet toute la vérité sur l'affaire Megan Thee Stallion !

Inculpé et risquant 22 ans fermes pour la fusillade sur son ex-petite amie, Tory Lanez promet de tout dire.

Il y a des faits divers sordides dont on se serait bien passé dans le rap, mais malheureusement, comme la fusillade dont a été victime la rappeuse Megan Thee Stallion en juillet dernier. L'artiste a été touchée aux membres inférieurs après une dispute avec son ex-compagnon, Tory Lanez. Le tout juste après une dispute dans un véhicule, selon les éléments à notre disposition. Une affaire qui traîne désormais depuis plusieurs semaines, mais dont on pourrait voir la fin prochainement. En effet, Tory a été inculpé et mis en cause par les autorités canadiennes avec des accusations d'agression à l'arme semi-automatique, en plus de la possession d'arme à feu chargée et non enregistrée dans son véhicule.

Des accusations auxquelles le rappeur a décidé de répondre via son compte Twitter. Un message dans lequel il dit "J'attends le bon moment et je parlerai... Et la vérité éclatera au grand jour. J'ai confiance en Dieu pour qu'il vous montre ça. De l'amour pour tous mes fans et aux gens qui sont restés vrais avec moi et connaissent mon coeur. Une accusation n'est pas une condamnation. Si vous m'avez soutenu, moi ou Meg, pendant cette épreuve, je vous aime, vraiment". Le canadien continue donc de nier les faits devant le tribunal populaire des réseaux sociaux.

⏰ will ???? ... and the truth will come to the light ... I have all faith in God to show that ... love to all my fans and people that have stayed true to me & know my heart ... a charge is not a conviction . If you have supported me or meg thru this , I genuinely appreciate u . — Tory Lanez (@torylanez) October 9, 2020

On verra si Tory continue de nier devant le vrai tribunal. Rappelons qu'il risque 22 ans de prison ferme, la peine maximale dans ces cas là. En attendant, il reste sur sa ligne de défense assez simple : vous ne savez pas ce qui s'est vraiment passé, vous verrez. On espère évidemment que toute la lumière sera bientôt faite sur cette affaire.