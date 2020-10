Polo G : la somme qu'il faut débourser pour l'avoir en feat !

Il va falloir aligner les zéros pour avoir Polo G sur en feat...

Polo G commence à peser dans le game et logiquement, ses prestations ont un prix...Le rappeur de Chicago a annoncé sur son compte Twitter ce jeudi qu'il faut maintenant sortir une somme à 5 chiffres pour le voir poser en featuring.



En effet, Polo G balance : "Le feat c'est 85 000 et ça ne fait qu'augmenter". Avec cette annonce, il insinue que c'est bien sûr le minimum qu'il demandera si on lui propose une collaboration et qu'il doit poser un couplet.

Bien que cela puisse paraître comme élevé pour un jeune artiste, le rappeur reste humble en expliquant qu'il a dû être patient et beaucoup travaillé pour atteindre cette crédibilité dans le game. Dans un autre tweet, il se souvient : "Je me rappelle avoir fait des feat pour 200 dollars." C'est déja un beau parcours pour le jeune homme de 21 ans et ses albums ont atteint le top 10 du Billboard 200. D'ailleurs, Polo G est présent sur le projet posthume de Juice WRLD intitulé "Legends Never Die" avec le morceau "Hate the Other Side".

Toujours plus ambitieux, il a annoncé en septembre dernier qu'il créait son propre label, ODA, en partenariat avec Columbia Records. ODA signifie "Only Dreamers Achieve Records", qui vient de la façon de penser de Polo G : "Dans nos communautés on nous apprend qu'on ne peut pas faire certaines choses. Je souhaite vous dire qu'on contrôle notre futur et qu'on encourage nos artistes de rêver en grand." Très motivé, ce nouveau projet lui tient à cœur et il s'implique beaucoup dans le développement de talents.