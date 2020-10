Tory Lanez : inculpé dans l'affaire Megan Thee Stallion, il risque 22 ans de prison !

La justice vient de le rattraper.

Depuis que Megan Thee Stallion a reconnu que c'était bien Tory Lanez qui lui avait tiré dessus lors d'une fin de soirée au mois de juillet, on savait que le rappeur canadien allait avoir des problèmes avec la justice. C'est désormais chose faite, il a été inculpé pour agression avec arme et risque jusqu'à 22 ans de prison s'il est reconnu coupable.

Voilà enfin la suite judiciaire de l'affaire Tory Lanez-Megan Thee Stallion. L'artiste de Houston avait craqué sous la pression et expliqué que c'était bien le Canadien qui lui avait tiré dessus le soir où elle a été blessée par balles aux deux pieds. Après avoir dit qu'il avait agi sous l'effet de l'alcool puis sorti un album pour se dédouaner, le rappeur doit désormais faire face à la justice qui vient de l'inculper d'agression avec une arme à feu semi-automatique et d'un autre chef d'accusation de port d'une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule. Le LAPD l'accuse également d'avoir infligé "de graves blessures corporelles" sans citer le nom de Megan.

Si Tory Lanez est inculpé, il risque une peine maximale de 22 ans et huit mois de prison. Mais selon TMZ citant des sources proches du rappeur de Toronto, il étudierait avec son équipe la possibilité de bénéficier de circonstances atténuantes et envisage de présenter au tribunal de nouvelles informations pour réduire ou alléger sa peine. Le rapport indique aussi que Tory envisage la fusillade comme un accident...

Rappelons que le 12 juillet dernier, à la suite d'une dispute qui a débuté dans une voiture dans laquelle Tory Lanez se trouvait avec Megan Thee Stallion, la police a été appelée car des coups de feu avaient été tiré près du véhicule. Environ un mois plus tard, Megan Thee Stallion a finalement admis qu'elle avait subi des blessures par balle à l'arrière de ses pieds puis finalement accusé tory Lanez d'être l'auteur des coups de feu et de ses blessures. Le département de police de Los Angeles a alors lancé une enquête pour faire la lumière sur cette soirée.