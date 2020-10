Cardi B : "Single, Bad & Rich"

Cardi B vit sa meilleure vie : "Seule, mauvaise et riche"

On le sait tous depuis maintenant presque un mois, Cardi B est en plein divorce avec Offset. Même si son union avec le rappeur de Migos a donné naissance à Kulture, l’artiste du Bronx ne se laisse pas pour autant aller, bien au contraire ! Elle vit sa meilleure vie !

Mardi dernier, Cardi a enflammé la toile en postant une photo d’elle déguisée de la tête au pied en diable rouge, cornes comprises. Avec pour légende "Single, bad and rich, I do the controlling". que l’on pourrait traduire par "Seule, mauvaise et riche, je contrôle", il n’en fallait pas plus pour déchaîner les fans. Même si son futur ex-mari a liké le post, suggérant qu’il n’y a aucune animosité entre eux, le public lui, n’a pas vraiment apprécié le déguisement de la rappeuse.

Ce qui était de base, un simple post d'autosatisfaction est devenu un débat ouvert sur les agissements de Cardi et son rapport avec la secte Illuminati. Inondée de messages concernant sa tenue et sa légende, la photo accumule presque 7 millions de likes et plus de 66 000 commentaires : "Validé par les Illuminati", "Tu as vendu ton âme pour la célébrité et l’argent" ou encore "Cornes d’Illuminati".

Le même jour, Cardi répondait à ses détracteurs par un autre post, cette fois ci en tenue d’ange : "Arrêtez avec vos histoires d’Illuminati, c’était juste des costumes pour TikTok", complété par un commentaire où elle explique que jamais elle ne rejoindrait quoi que ce soit et qu’elle préférait plutôt finir pauvre.