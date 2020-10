Jul : nouvelle parodie de "Bande Organisée", "Pas très organisés"

Des supporters lyonnais se moquent de leur club.

Le tube de Jul, SCH, Soso Maness, Kofs, Naps, Houari, Elams et Solda, "Bande organisée" est devenu un véritable phénomène de société. Non content de tout emporter sur son passage, ce titre est aussi devenu un hymne pour les joueurs de l'Olympique de Marseille qui l'ont entonné au Parc des Princes, le soir de leur victoire sur le Paris Saint-Germain.

Forcément, comme tout phénomène qui se respecte, "Bande Organisée" avait déjà sa parodie, celle du FC Thouroude qui s'appelle "Bande désorganisée". Mais une autre vient de faire son apparition sur la Toile, faite cette fois par des supporters de l'Olympique Lyonnais. Mais plutôt que de se moquer de leur homologues marseillais, ils ont préféré s'en prendre à leur propre club, à la dérive depuis plusieurs mois malgré une très belle performance en Ligue des Champions.

Ces supporters lyonnais s'en prennent donc à leur propre club et à leurs propres joueurs dans "Pas très organisés" où pointent leur déception et leur amertume quant aux résultats de leur équipe.

Yoni à la rue et Zacho Ab trouvent quand même des points positifs à avancer dans leur parodie. Ils encensent le néo-international Houssem Aouar et confient également leur admiration envers Juniho, actuel directeur sportif de l'OL.

"C'est du 24 carats, Aouar brille plus qu'Iniesta. La technique, le flow de malade. Artistiquement il se balade."

Cela reste une parodie mais quand on connaît le faible sens de l'humour de Jean-Michel Aulas quand on se moque de son club, on n'est pas certain que cette vidéo l'ait fait rire.