Damso comme Nekfeu, il quitte Twitter !

Damso déserte Twitter...

Damso a désactivé son compte Twitter. C'est bon, la promotion de son album "QALF" est terminé, il semble que le belge se retire peu à peu du twitter game. Comme Nekfeu, le rappeur belge semble vouloir s'éloigner des réseaux sociaux.

Alors qu'il y a quelques semaines il s'était servi de cette même plateforme pour teaser son projet et capter l'attention de ses fans, le rappeur belge vient d'abandonner son compte Twitter.

On peut le dire, ces dernière semaines, Damso a été au cœur de l'actualité avec la sortie de son album "QALF" qu'il a teasé pendant six longues années. Vrai succès, en tout, 13 morceaux de son projet se sont classés dans le top 200 monde Spotify et il réalise le meilleur démarrage de l'année 2020 dans le rap game français en cumulant 11,3 millions de streams sur Spotify en 24 heures, dépassant donc Maes avec "Les Derniers Salopards". Ses fans l’attendaient et ils ont répondu présents. En direct de Kinshasa, sur sa terre d'origine, Damso n'a pas perdu une miette de la sortie de son projet en Europe et s'est prêté volontiers aux interviews.

D'ailleurs, dans l'une d'entre elles, il a avoué qu'il souhaitait un peu de tranquillité. De plus, il a aussi confié qu'il espérait mettre un terme à sa carrière lorsqu'il sera prêt. Cet abandon de Twitter serait-il un premier pas vers l'ombre comme a pu le faire Nekfeu avant lui ? Difficile de l'affirmer, mais Damso semble vouloir prendre ses distances avec Internet et les réseaux sociaux. Peut-être qu'il reviendra dans quelques jours car, en attendant, son compte Instagram est toujours bien actif, du moins pour le moment...