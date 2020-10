Kendrick Lamar va-t-il quitter TDE ?

La rumeur se fait de plus en plus forte...

Kendrick Lamar serait sur le point de quitter son label de toujours TDE. C'est en tout cas les bruits qui agitent la twittosphère. Le rappeur de Compton souhaiterait se concentrer sur sa propre structure pgLang qu'il a lancé avec l'ancien président de Top Dawg Entertainment, Dave Free. L'actuel patron de TDE a dû sortir du silence afin de clarifier la situation, enfin, il a essayé

A l'heure où tout le monde attend un nouvel album de Kendrick Lamar avec impatience, les rumeurs sur son départ de TDE se sont faites si fortes que Terrence "Punch" Henderson s'est fendu de plusieurs tweets censés expliquer la situation. Mais, à leur lecture, on n'est pas certain que cela n'ait pas créé plus de confusion...

Il dit par exemple : "Smh ne peut même plus essayer d'être mystérieux et vague dans mes tweets… Une rumeur circule à mi-chemin entre le monde avant la vérité et mettre ses chaussures. Lol." Si vous avez compris, on vous laisse nous l'expliquer dans les commentaires.

Smh can’t even try to be mysterious and vague in my tweets no more... — Punch TDE (@iamstillpunch) October 5, 2020

A rumor gets halfway around the world before the truth get it’s shoes on. Lolaven — Punch TDE (@iamstillpunch) October 5, 2020

Les rumeurs sont parties de messages postés sur le compte Instagram Antixbound qui ont disparu depuis. Ils disaient que Kendrick avait rejoint pgLang, une société qui comprend aussi un label, un studio de cinéma et une maison d'édition et qu'il allait renforcer une équipe qui comprend déjà des artistes comme Baby Keem, Murder District et Jorja Smith.

Rien n'a été confirmé mais Kendrick a des liens avérés avec pgLang puisqu'en mars, il apparaissait sur un visuel de la société avec Baby Keem, Jorja Smith et l'actrice Yara Shahidi. Le mois dernier, il a été vu en train de tourner une vidéo qui a rapidement mis le feu aux réseaux sociaux ce qui avait poussé le dirigeant de TDE à expliquer que K-Dot serait bientôt de retour. Cette situation ambigüe est peut-être une explication au retard pris par Kendrick Lamar dans son avancement pour un nouvel album ? Peut-être sa situation contractuelle est-elle si compliquée qu'elle l'empêche de sortir de nouveaux morceaux ? Il faudra suivre sa situation de près.