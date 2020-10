Freeze Corleone : la police intervient sur le tournage de son clip

Plus rien ne sera simple dorénavant...

Les ennuis continuent pour Freeze Corleone. Alors que son album, "La Menace Fantôme" vient d'être certifié disque d'or, le rappeur né aux Lilas a tout de même du mal à continuer à travailler son projet et à le défendre. Ce week-end, la police a violemment interrompu le tournage d'un de ses clips.

Vendredi 2 octobre, Freeze Corleone est devenu disque d'or. A cause de ses propos sur le nazisme, le IIIe Reich et les Juifs, il est sous le coup d'une enquête diligenté à la fois par le ministre de la justice et celui de l'intérieur suivant en cela une plainte de la Licra.

"Antisémitisme, complotisme, apologie d'Hitler, du IIIe Reich et du terroriste Mollah Omar, le rappeur @freezecorleone fait business de son obsession des juifs. L’impunité doit cesser. Nous demandons à l’ensemble des acteurs partenaires de prendre leurs responsabilités".

Freeze Corleone a, dans la foulée, perdu le soutien de beaucoup de médias et de son distributeur, Universal. Mais ses fans sont restés fidèles et ont fait de "La menace fantôme", un succès. Ce n'est pas pour autant que la vie est redevenue un long fleuve tranquille pour le rappeur. Ce week-end, le tournage d'un de ses clips avec Guy 2 Bezbar a été violemment interrompu par les forces de l'ordre comme vous pouvez le voir dans la vidéo amateur ci-dessous.