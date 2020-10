6ix9ine : Lil Reese se moque de son overdose

et veut lui faire manger de la mort aux rats...

Absent des réseaux sociaux depuis l'échec de son album "Tattle Tales", 6ix9ine réussit tout de même à faire l'actualité. La semaine dernière, il a été hospitalisé après une overdose de caféine et de pilules amaigrissantes. Evidemment, cela a fait hurler de rire ses opposants, Lil Reese en tête...

Alors que lui-même aurait plutôt à rougir des chiffres de sa dernière mixtape, le rappeur de Chicago s'est dit que la meilleure défense ça reste quand même l'attaque. Alors, Lil Reese a relancé son clash avec le natif de Brooklyn. Et si les avocats du rappeur aux cheveux colorés ont précisé qu'il ne s'agissait pas d'une overdose puisqu'il "a été soigné et est sorti de l'hôpital le même jour", d'autres y ont vu une bonne occasion de relancer leur beef, Lil Reese en tête. Commentant une publication du magazine XXL, il a écrit : "j'ai cru qu'il s'agissait de mort aux rats". Ce n'est pas forcément du meilleur goût mais cela remet de la lumière sur le statut de balance de celui que l'on surnomme Snitch9ine.

I thought it was Rat poison ???? https://t.co/s3CFnNKCDX — LilReese300 (@LilReese300) October 1, 2020

L'opposition entre les deux rappeurs ne date pas d'hier mais a été renforcée par le passage plus que sulfureux de 6ix9ine dans les rues de Chicago d'où Lil Reese est originaire. En versant de l'alcool sur le sol par respect pour les soldats morts, le rappeur aux cheveux colorés a déclenché l'ire des artistes de Windy City, Lil Reese et Lil Durk en tête qui l'ont ensuite salement insulté sur les réseaux sociaux, Durk profitant aussi de son track avec Drake pour lui balancer des scuds. Mais Tekashi les attendaient au tournant et avait republié une vidéo dans laquelle Reese se fait rouer de coups. On comprend mieux pourquoi ce dernier voulait lui faire bouffer de la mort aux rats...