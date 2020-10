Drake et SZA se déchirent

Les révélations pas très classes de Drake ont visiblement mis SZA en colère...

L'événement rap US de la semaine, c'était évidemment la sortie du projet commun entre Metro Boomin et 21 Savage, "Savage Mode 2", dévoilé ce vendredi. Un projet évidemment très dense, avec de très bons morceaux trap comme ils savent le faire. Cette association entre un des plus gros beatmaker du moment et l'un des meilleurs rappeurs d'Atlanta a toujours été assez efficace. Mais si le projet a fait beaucoup de bruit, c'est aussi pour les piques disposées un peu partout dans l'album. Notamment celle envers Young Jeezy, ou le fameux interlude de Morgan Freeman, qui a affolé les internautes.

Cette fois, c'est Drake qui se retrouve au centre de la polémique. De passage sur le morceau "Mr. Right Now", extrait de l'album, il s'est fendu d'une punchline très peu classe : "Yeah, said she wanna fuck to some SZA, wait, 'Cause I used to date SZA back in '08, If You Cool With It baby, she can still play". Une phrase qui confirme les rumeurs de liaison entre le rappeur canadien et la chanteuse du label TDE (Kendrick Lamar, Schoolboy Q, ...). Cette relation aurait donc bien eu lieu en 2008.

SZA unfollows Drake after he claims they dated on 21 Savage & Metro Boomin's #SavageMode2



⏩ READ MORE: https://t.co/IrS14yZK0u pic.twitter.com/Y6J1pyOGlz — HipHopDX (@HipHopDX) October 2, 2020

Mais visiblement, SZA souhaitait garder ça en privé, puisqu'elle s'est empressée d'unfollow Drake après la sortie du titre. On se souvient que Drake faisait beaucoup moins le malin quand il prenait un râteau par Rihanna devant la terre entière, en plein concert... Mais bon ça se saurait si l'humilité était la première qualité du canadien ! D'autant plus qu'en 2008, la chanteuse n'avait que 17 ans...