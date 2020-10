DaBaby pris dans une fusillade ?

DaBaby a le don de se mettre dans des embrouilles...

Les jours se suivent et se ressemblent désormais pour DaBaby. Plus on avance dans le temps, plus il devient un rappeur incontournable, il a même été nominé 12 fois pour la cérémonie des BET Awards qui aura lieu le 27 octobre prochain. Il faut dire qu'avec "Blame It On Baby" et sa réédition, le rappeur de Caroline du Nord aura fait main basse sur les charts et on a du mal à voir qui pourrait le concurrencer pour le prix de l'album de l'année (peut-être Megan The Stallion, ou Roddy Rich, mais franchement ce serait étrange qu'ils terminent devant). Mais plus il monte les marches vers le sommet, plus ses frasques font du bruit. La dernière en date va vous étonner.

Selon XXL, il n'a pas l'air directement impliqué dans les incidents qui ont eu lieu le Samedi 3 Octobre, à Charlotte. Lors d'un évènement (qui ressemble à un tournage de clip, avec de grosses cylindrées bruyantes, beaucoup de gens et de liasses) visiblement organisé par DaBaby, les choses ont dérapé. Dans les vidéos partagées sur les réseaux, on voit une jeune femme gisant au sol inanimée, visiblement touchée par des tirs d'arme à feu. Avec la confusion, les sirènes de police et d'ambualnce, difficile de se faire une idée de ce qui s'est vraiment passé, mais la fusillade a mis fin à l'évènement.

On espère évidemment que DaBaby ne sera pas impliqué dans cette histoire. Car avec tous les rappeurs talentueux enfermés en ce moment (Kodak, Bobby Schmurda) ou décédés, il ne restera bientôt plus personne pour faire du bon son...