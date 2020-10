LL Cool J s'en prend à Kanye West

LL Cool J a l'air de ne plus du tout supporter les agissements de Kanye...

Il y a une quinzaine de jours, Kanye West créait la polémique en postant une vidéo sur son compte Twitter, dans laquelle on le voit uriner sur son Grammy Awards. La célèbre récompense est posée dans les toilettes pendant que Kanye fait son affaire, une vidéo qui n'a pas manqué de faire réagir le rap game US. Car les Grammy sont une institution, même si on peut leur faire de nombreux reproches concernant leur traitement du rap. Visiblement épuisé par les agissements infantiles du "messi de Chicago", LL Cool a sorti la sulfateuse pour lui envoyer de belles rafales.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Comme souvent avec les anciens rappeurs, LL Cool J ne prend pas de gants et s'exprime sans détour. "Avec tout mon respect, je pense que Kanye devrait juste pisser dans une de ses paries de Yeezy ou autre chose au lieu de pisser sur un Grammy. Je ne me sens pas bien vis à vis de ce qu'il a fait. J'aime pas ça, car j'ai été aux Grammys pendant 5 ans", a-t-il confié en interview pour Desus & Mero. On peut également préciser qu'il a lui-même remporté deux fois la récompense tant convoitée, qui représente donc forcément quelque chose pour lui.

"Je ne comprends pas ce manque de respect constant. Je sais qu'ils ont fait des erreurs, il y a plein de choses qui sont arrivées aux artistes pendant les Grammys, bonnes ou mauvaises... Mais sérieusement, qu'est-ce qu'il fout ce mec?". La liste des détracteurs de Kanye continue donc de s'allonger au fur et à mesure de ses sautes d'humeur...