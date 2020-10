Eminem et Lord Jamar mettent fin à leur beef

Eminem est en mode réconciliation depuis quelques temps.

Alors que le clash devient un sport de plus en plus pratiqué dans le Rap US, certains artistes empruntent le chemin inverse et semblent décidés à enterrer la hache de guerre avec le plus de monde possible. C'est par exemple le cas d'Eminem, qui a récemment montré sa volonté de mettre fin au clash avec Nick Cannon, grand rival depuis plusieurs années, via l'aide Royce da 5'9" et Fat Joe qui ont fait les intermédiaires. Désormais, Slim Shady semble vouloir se réconcilier avec Lord Jamar, membre reconnu des Brand Nubian, qui avait beaucoup critiqué la musique de Em' lors d'interview ou d'apparitions radio.

Tout ça est apparemment de l'histoire ancienne, et c'est encore grâce à Royce da 5'9", toujours dans les bons coups. Lors d'un podcast, pendant lequel Royce et Jamar ont fait une interview vidéo, le sujet du clash a été abordé de manière très sereine. Jamar a même dit : "Pour information, maintenant que toute cette merde avec DJ Vlad est finie, tu peux dire à ton pote Marshall que, tu sais, ça va, c'est fini". Il fait ainsi référence à son rôle tenu dans l'émission assez polémique de DJ Vlad, dont il a démissionné récemment.

Royce, très heureux de la nouvelle, lui a répondu : "Il va adorer que tu dises ça. Rappelle toi, je te l'ai dit la dernière fois qu'on a parlé, il m'a demandé de tes nouvelles. Il m'a dit "Hey mec, dis lui que pour moi c'est fini ce clash". Il est encore un enfant dans sa tête, exactement le même que lorsqu'il a commencé à rapper". On doit vous avouer qu'on préfère voir Eminem comme ça, apaisé, plutôt que de s'enliser dans des conflits sans raison avec d'autres rappeurs.