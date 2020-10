Eminem : une femme se tatoue 16 portraits de lui !

Et entre dans le Guiness des records !

Une nail artiste écossaise est rentrée dans le livre des records en se faisant tatouer ses 15e et 16e portraits d'Eminem, battant le précédent record du plus grand nombre de tatouages d'un même artiste qui était de 15.

La BBC rapporte que Nikki Patterson d'Aberdeen a 52 tatouages ​​au total et que parmi ces derniers, on en trouve 16 qui représente Eminem. Metro note qu'au cours des trois dernières années, elle en a fait 28 directement inspiré par le rappeur de Detroit. Cela va des paroles de ses chansons à des références sur sa vie ou encore un portrait du Detroiter avec Proof sur sa poitrine, des pochettes d'albums ou encore des images du rappeur et de sa femme.

Pour expliquer cette quasi obsession, Nikki Patterson, 35 ans a dit qu'Eminem était "la seule constante de sa vie" et qu'elle l'avait vu plusieurs fois en concert.

"J'ai entendu 'Stan' quand j'avais 14 ans et je n'avais jamais rien entendu de tel auparavant. Ça m'a époustouflé."

Les tatouages ​​qui lui ont permis de battre le record du monde sont deux portraits de Slim Shady sur ses index. Elle est tellement fan qu'elle a voulu appeler son fils Marshall Matters mais son mari a refusé. C'est finalement son chien qui porte le même nom qu'Em'.