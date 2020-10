Damso tacle La Poste, il n'a pas reçu son CD de "QALF" !

Damso s'en prend à La Poste, l'exemplaire physique de son album n'est toujours pas arrivé !

Damso a livré son album "QALF" le 18 septembre dernier. Carton plein ! Il a été certifié disque d'or en 9 jours seulement. Dems est plus que fier, sauf qu’il n’a toujours pas la version physique entre les mains ! La Poste a beaucoup de retard et il a tenu à leur faire savoir sur ses réseaux sociaux ! Avec ironie évidemment…

On dit souvent que ce sont les cordonniers qui sont les moins bien chaussés. Et Damso nous le prouve encore une fois. Celui qui envisage un projet commun avec son compère belge Hamza, n’a toujours pas reçu son propre disque, "QALF". De quoi le rendre fou ! La raison ? La Poste a du retard ! Il a exprimé son mécontentement sur sa story Instagram. Il déclare : "Bon la Poste c'est comment ? J'pourrais avoir mon album ? J'suis quand même le premier à l'avoir commandé les mecs... @theritchies tu l'as toi ? #PasTrèsVieToutCela".

Ce message est à prendre au second degré bien entendu. Le rival de Booba en rigole plus qu’autre chose. Et il n’est pas le seul à quémander son projet d’ailleurs. Le manager de l’auteur de "God Bless" est dans le même cas. Il lui a fait savoir. Il affirme que lui non plus n'avait rien reçu. On espère que le message a été transmis au principal intéressé et que La Poste rectifiera le tir…

Et si on en profitait pour faire un point sur "QALF" ? Sachez qu’on en sait désormais un peu plus sur une hypothétique suite de l’opus qui est déjà très attendue par les fans. Dems affirme qu'il n'a pas préparé de double album caché. Néanmoins il fait comprendre qu'il a un paquet de morceaux de côté. Ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait mais on a une suite quand même...