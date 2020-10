6ix9ine a fait une overdose !

Tekashi voulait maigrir !

Depuis l'échec de son son album "Tattle Tales", 6ix9ine a disparu des radars. Lui qui documente toute sa vie sur les réseaux les a totalement désertés. Et s'il revient au coeur de l'actualité, c'est parce qu'il se trouve à l'hôpital après une overdose... de pilules amaigrissantes.

Résolu à retrouver la forme, Tekashi n'a pas enfilé son plus beau survêtement pour aller courir ou soulever de la fonte. Et plutôt que de faire un régime approprié, le rappeur aux cheveux colorés a décidé de faire les choses en accéléré avec du café et des pilules amaigrissantes selon les informations de The Shade Room qui a pu s'entretenir avec lui.

"Tekashi a été hospitalisé il y a deux jours en Floride après avoir pris deux pilules Hydroxycut au lieu d'une par jour, ce qui a augmenté sa fréquence cardiaque et l'a fait transpirer excessivement."

Une version de l'histoire confirmé par DJ Akademiks sur Instagram qui a ajouté que 6ix9ine était sorti de l'hôpital et avait déjà recommencé à faire de l'exercice.