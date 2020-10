Young Boy NBA : on en sait plus sur son arrestation

Le rappeur portait plus de 47 000 dollars sur lui...

YoungBoy NBA a été arrêté en début de semaine pour tafic de drogues. On sait qu'il a été accusé en compagnie de seize autres personnes mais aujourd'hui, de nouveaux éléments ont fait leur apparition. Le rappeur de 20 ans a été arrêté suite à une plainte du voisinage qui trouvait suspect l'agitation qui régnait dans une maison abandonnée de Bâton Rouge, en Louisiane, ville de naissance de NBA. Au départ, il s'agissait du tournage d'un clip pour lequel de nombreuses personnes brandissaient des armes. Tous appartenaient à deux gangs de la ville, les Never Broke Again et les Bottom Boy Guerillas.

Lorsque les autorités sont arrivés sur place, certaines personnes ont fuient mais ont été arrêtées quelques rues plus loin tandis que quatre individus étaient arrêtés directement et interrogés sur place. Lorsque la police a fouillé les véhicules, elle a trouvé de la weed et des doses d'hydrocodone dans un sac. Une fois dûment mandatés, les officiers de police ont fouillé le reste des voitures et ils ont trouvé de nombreuses armes de poings, des fusils, encore plus de weed, du Xanax et des balances numériques.

Selon les documents policiers, la marijuana a été emballée pour être distribuée et la balance aurait été utilisée pour emballer et vendre des stupéfiants. La police a finalement arrêté 16 personnes et confisqué 14 armes à feu et tous avaient sur eux de grosses sommes d'argent. YoungBoy NBA avait par exemple 47 000 $ sur lui. Il a été mis en garde-à-vue puis relâché mais reste sous le coup d'accusations pour trafic de drogue.

XXL a publié des photos de ce qui a été saisie par les autorités.