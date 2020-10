Booba ravive son clash avec Alpha 5.20

Le Duc lui a mis un taquet sur Instagram.

Booba est décidément très chaud en ce moment. Alors qu'il semble décidé à se cogner toute la Sexion d'Assaut, il ne baisse pas de rythme et se clashe cette fois avec Alpha 5.20 soufflant ainsi sur les braises d'une opposition qui perdure depuis des années entre les deux artistes.

Alpha 5.20 est une figure du rap français pour ceux qui ne le connaitrait pas. Fondateur du Ghetto Fabolous Gang, il ne rappe plus mais reste un observateur avisé du game. Surtout, il monte au soutien de ses amis quand ceux-ci en ont besoin. Si Freeze Corleone n'a jamais été membre du GFG, il est produit par Shone, un historique du Gang. Et comme Freeze va bientôt être disque d'or malgré la polémique entourant ses lyrics, Alpha a voulu donner de la force à ses camarades en stigmatisant les rappeurs qui font de la zumba au détriment de ceux qui écrivent et qui ont des messages à passer.

On ne pense pas que Booba se soit spécialement senti visé mais il a profité immédiatement de cette intervention pour remettre un tacle à Alpha 5.20, ravivant ainsi les flammes d'une oppostion qui dure depuis des années entre les deux hommes.