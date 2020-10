Kaaris est "le meilleur rappeur de Sevran" selon Imen ES.

K2A a reçu un soutien appuyé.

Il se passe toujours quelque chose du côté de Sevran. Il y a quelques semaines, la ville de Seine-Saint-Denis était secouée par des dissensions internes très fortes entre les rappeurs sevranais. Le statut de Kaaris a été remis en cause notamment par Maes et Da Uzi. On ne sait pas s'il faut choisir son camp quand on habite là-bas ou si ces problèmes ont laissé des traces mais en pleine promo de la réédition de son album, "Nos vies", Imen Es a clairement pris partie pour le K double A dans une interview donnée à nos confrères de Télé Loisirs.

Imen Es s'est prêtée à l'exercice de répondre aux questions des internautes. Forcément, la désormais classique : "Qui est le meilleur rappeur de Sevran ?" est revenue sur le tapis. La jeune chanteuse ne s'est pas échappée et a donné une réponse ferme.