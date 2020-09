Tory Lanez - Megan Thee Stallion : tous les coups sont permis !

La guerre fait rage entre les deux camps...

Le label de Megan Thee Stallion, 300 Entertainment, a lancé une enquête sur l'équipe qui entoure Tory Lanez pour une histoire d'e-mails frauduleux...

Depuis que Tory Lanez est sorti du silence avec son album "Daystar" et qu'il est revenu sur l'épisode de la fusillade dans lequel Megan Thee Stallion a été blessée aux deux pieds, l'ambiance entre les deux camps a vite tourné à la guerre ouverte. Le label de la rappeuse de Houston accuse un des membres de l'entourage de l'artiste de Toronto d'avoir envoyé de faux e-mails au nom de Kevin Leong, chef de la création chez 300. Ces mails contiennent des liens qui visent à rendre le Canadien plus sympa et le présenter sous un jour positif. Ce sont les journalistes du site HipHopDX, qui figuraient parmi les destinataires de ces courriers, qui en ont parlé les premiers et ont posté une capture d'écran de ce qu'ils ont reçu. Sur la photo, on voit qu'il y a bien le logo de 300 Enterainement et la signature de Leong.

Les dirigeants du label de Megan ne sont pas dupes et ont déclaré à Billboard : "La sécurité numérique est très importante aujourd'hui. L'usurpation de l'identité de notre responsable de la création Kevin Leong, dans le but de diffuser de fausses informations, a été portée à notre attention et nous travaillons avec diligence au nom de Megan pour aller au fond des choses. Nous recherchons qui pourrait envoyer ces faux e-mails et avons l'intention de prendre des mesures contre eux."

Evidemment, un représentant de Tory Lanez a nié que quiconque dans l'équipe du rappeur soit lié à tout ça. Mais cela ne s'arrête pas là. D'autres mails ont été reçus, notamment par les médias, visant à dénigrer Roc Nation, la strucure de management de l'artiste texane, en offrant d''autres points de vues sur ce qui s'est passé entre les deux artistes.

"Nous avons été mis au courant des messages manipulés et des comptes de messagerie inventés qui ont été diffusés dans les médias dans le but évident de colporter de fausse informations sur les événemnts survenus le 12 juillet dernier", a déclaré l'avocat de Megan Thee Stallion à DX avant de conclure : "une campagne de dénigrement ne peut pas changer la vérité".