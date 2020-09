YoungBoy NBA arrêté !

Le jeune rappeur risque très gros !

YoungBoy NBA a été arrêté en début de semaine, lundi 28 septembre, dans sa ville natale de Bâton Rouge avec seize autres personnes pour possession de drogue et d'armes en vue de les revendre. Le rappeur de 20 ans a été placé en garde-à-vue puis libéré. Les charges qui pèsent contre lui sont lourdes et l'auteur de "Outside Today" risque très gros.

Ironie de l'histoire, Young Boy NBA a été arrêté alors que son titre "Self Control" vient d'être certifié platine, il a été accusé de trois accusations concernant la possession et la vente de drogue : des médicaments (Xanax, Valium notamment), des drogues dures (héroïne, LSD, ecstasy) et d'autres substances comme la vicodin, la cocaïne ou l'oxycodone. Bref, le jeune rappeur était plutôt chargé. Rien que la possession de toutes ces substances peut lui valoir un long séjour à l'ombre mais il semble aussi qu'il ait été arrêté alors qu'il semblait sur le point de les revendre.

Finalement, DJ Akademiks a mis en ligne une vidéo sur laquelle on voit le jeune rappeur sortir de sa garde-à-vue et prendre la pose avec des fans.

Pour autant, le rappeur n'est pas tranquille. S'il est sorti de détention, il reste dans l'attente d'un procès et vu les charges qui pèsent contre lui, il risque très gros... Malheureusement habitué aux problèmes avec la justice, on se demande quand même pourquoi il cherche à vendre de la drogue alors que sa carrière musicale est florissante et qu'à 20 ans, il a tout l'avenir devant lui alors que son deuxième album "Top", sorti le 11 septembre dernier a immédiatement trusté la première place du classement Billboard...