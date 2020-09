Wejdene : harcèlement, retour de ses ex, "Anissa"... Elle dit tout !

Wejdene se livre sans filtre sur sa vie !

Wejdene est très certainement le nom qui ressort le plus en ce moment. Elle a réussi à s’implanter dans le game et à devenir une icône chez les plus jeunes. Mais que sait-on vraiment d’elle ? L’auteure du tube "Anissa" se dévoile sans tabou. Elle raconte son harcèlement à l’école, les fois où elle a voulu tout arrêter, le come-back de ses ex… Très présente dans les médias pour la promotion de son album "16", Wejdene s'est longuement confié sur beaucoup sur son passé, à W9, au Parisien ou à PureBreak notamment.

"Tu hors de ma vue", une phrase qui nous reste tous en tête depuis juin dernier. Wejdene s’est imposée avec sa patte à elle. Un début de carrière qui impressionne les plus grands comme Booba. Ce dernier l’adore et le lui à fait savoir sur ses réseaux sociaux. Mais comme beaucoup, Wejdene a un passé et des ressentis. Sa vie a changé certes, mais elle n’oublie pas ce qu’elle a traversé.

LE HARCELEMENT

Il y a un an, Wejdene commençait à publier des vidéos d’elle sur Instagram en train de chanter. Cela n’est pas passé inaperçu dans son école. Elle explique : "Quand j'allais au collège, je postais ça. Le lendemain, je savais que, quand j'allais au collège, j'allais recevoir des moqueries. Du coup... j'ai osé, en fait. Parce qu'au début, je n'étais pas pour. J'avais peur de ça, en fait. J'avais peur de m'afficher, on va dire. Tout le monde venait me voir : 'Mais pourquoi t'as mis ça, Wejdene ?', 'Mais là, tu aimes bien ce que tu as écrit ?'. Des trucs comme ça, en fait. Hyper méchants. Moi je trouve ça très méchant". Ces moqueries ont failli stopper son rêve. A plusieurs reprises, Wejdene a voulu tout arrêter. Elle avoue : "J'ai eu des coups de blues. Je commençais à douter de moi. Je me disais : 'Pourquoi tu fais ça ?' Un jour est venu où j'ai tout supprimé. Je ne voulais plus rien savoir de la musique. (...) Pour moi, ça ne pouvait arriver qu'aux autres". Mais soutenue par sa famille et ses amis les plus proches elle a décidé de persévérer ! Elle a bien eu raison...

LE RETOUR DE SES EX

On ne vous apprend rien, la notoriété attire les opportunistes ! Après avoir enchainé les échecs sentimentaux, Wejdene est aujourd’hui célibataire. Néanmoins, elle n’a jamais été autant sollicitée depuis qu’elle est devenue un personnage public. Classique… Elle l’explique dans son titre "16" : "D'ailleurs j'ai plus d’mec. Ils reviennent depuis le succès, depuis les gros chèques. Mais j'suis mieux célibataire j'te rassure poto. Tu peux pas me gérer tiens, j'te passe ma pine-co".

LA PEUR DE LA CELEBRITE

Wejdene n’a jamais été en quête de notoriété. Elle confesse : "Je chantais tout le temps dans ma chambre mais j'avais honte. Puis, je me suis mise sur les réseaux, mais je ne voulais pas être connue... je voulais juste que les jeunes du quartier le sachent. J'avais peur de m'inventer une vie". C’est Feuneu, son producteur et mentor qui a décelé en elle un potentiel rare. Il déclare : "Je savais que c'était déjà une très belle jeune fille pour son âge et j'y ai vu tout son potentiel pour qu'elle fasse parler d'elle. Dans les débuts, j'ai piégé les gens, j'ai récupéré pas mal d'abonnés sur Insta qui sont venus sur son physique... et ensuite j'ai posté des chansons !". Une stratégie qui a fini par payer !

"ANISSA"

Celle qui préparerait un feat avec Aya Nakamura ne supporte plus son morceau "Anissa". Elle l’a beaucoup trop écouté. Et à chaque fois qu’elle croise un fan, elle a toujours le droit à la fameuse "Me tromper avec ma cousine, mais t'as pas de valeurs" ou au très iconique "Tu hors de ma vue". A force d’écouter ce morceau, le chanter, ou entendre quelqu’un le faire, elle sature ! On peut comprendre...

La chanteuse a utilisé ses doutes et les moqueries dont elle a été victime pour en faire une force. Aujourd’hui c’est une guerrière qui réussit tout ce qu’elle fait. Son premier album "16" réalise un très bon démarrage. Une chose est sûre, ce n’est que le début d’une carrière riche en succès !