Booba et Barack Adama : la violence monte d'un cran !

Les coups pleuvent de part et d'autre.

Les échanges entre Booba et Barack Adama ne se sont pas arrêtés à des invectives ou des moqueries en story sur Instagram. Les deux rappeurs ont ensuite continué à s'insulter en DM. Fort de sa maitrise d'Instagram, le Duc s'est empressé ensuite de publier leurs échanges pour que tout le monde puisse suivre, un peu comme à Roland-Garros

Hier, Booba s'en prenait à toute la Sexion d'Assaut, Gims ne lui suffisant apparemment plus. Mais il a sans doute eu la surprise (ou la joie) de voir que l'un des membres du groupe parisien l'avait hyper mal pris et lui avait répondu. B2O s'est alors retrouvé dans son élément et dans ce qu'il aime le plus quand il ne rappe pas : le clash. Et vous le connaissez, il n'a pas l'habitude de lâcher sa proie. Tel un pitbull, il a planté les crocs dans le bras de Barack Adama et ne veut plus le lâcher. Mais le rappeur de la Sexion a du répondant et les coups ont continué à pleuvoir de chaque côté.

Il fallait se douter que le Duc n'allait pas laisser passer les insultes de Barack Adama. Dans la foulée ou presque, il lui a répondu.

"Barack Adama, je sais que tu as besoin de buzz vu que t'es personne. Je sais pas combien vous êtes dans Sexion Chameau, mais venez tous en même temps, je vous baise tous. Sois plus discret quand tu prends un uber."

Booba a ensuite DM Barack Adama et lui a souhaité la bienvenue dans le sale... Et les deux rappeurs ont ensuite échangé des "amabilités" par messages...

Et Booba a enfoncé le clou avec une vidéo dans laquelle il précise ironiquement : "Pour info, c'est lui Barackadabra"...

On ne sait pas combien de temps va durer cet échange mais ce qui est certain c'est que Barack Adama a du répondant et ne semble pas décidé à lâcher l'affaire pour le moment. Mais on n'est pas sûr qu'il ait eu raison de s'en prendre au maître es clash... On verra ce que ça donne dans les prochains jours.